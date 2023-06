Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Blumenbeet in der Stadt Altenkirchen mutwillig zerstört

In der Kreisstadt Altenkirchen wurde das neu bepflanzte Blumenbeet, neben dem ehemaligen TOOM-Markt-Gelände, mutwillig zerstört. Der Vandalismus ereignete sich voraussichtlich in der Nacht von Donnerstag, 22. auf Freitag, 23. Juni 2023. Die Pflanzen wurden aus dem Beet herausgerissen, niedergetrampelt und umhergeworfen.

Des Weiteren wurden Verkehrsschilder, die derzeit den Verkehr, bedingt durch den Abriss des ehemaligen Toom-Gebäudes regeln, aus der Befestigung demontiert und ebenfalls umhergeworfen. Dass die Arbeit anderer mutwillig zerstört wird, ist mehr als bedauerlich und zeugt von wenig Gemeinschaftssinn und Respekt für die Arbeit anderer.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 02681 – 98 26 220 oder per E-Mail an: stadtbuergermeister@altenkirchen.de gebeten. Fotos: Stadt Altenkirchen