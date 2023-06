Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Neue Tourismusbroschüre gibt Tipps für besondere Fernsichten – Die 30 schönsten Lieblingsplätze für Weitsichten, Aussichten und Fernblicke im Landkreis Neuwied als neue Broschüre

Zugegeben, es gibt noch weit mehr als 30 schöne Orte im Landkreis Neuwied, von denen das Auge des Besuchers in die weite Ferne schweifen kann. Die ausgewählten Stationen bieten jedoch zweifelsfrei genussvolle Fernsichten mit Mehrwert und gehören daher zu den schönsten Aussichten, die es jetzt über die neue Publikation zu entdecken gilt. „Mit dem Westerwald, dem Wiedtal und dem Rheintal besitzt der Landkreis Neuwied eine perfekte Topografie, die jede Menge wunderbare Ausblicke und Fernsichten bereithält. Als Mittelgebirgslandschaft ist die Gegend geprägt von ausgedehnten Wäldern, saftigen Wiesen und teilweise tief eingeschnittenen Tälern. Gleichfalls locken aber auch weite Höhen, markante Bergkuppen und felsige Sporne, die beim Besteigen durchaus Mut erfordern,“ unterstreicht Landrat Achim Hallerbach.

Majestätisch erscheint der Blick von der Erpeler Ley, der Rheinbrohler Ley oder dem Nürer Kopf in Leutesdorf mit seiner Weinbergs Schaukel über das Rheintal und seine angrenzenden Regionen. Teils schwindelerregend sind die Aussichten von einstigen Vulkanbergen wie dem Roßbacher Häubchen oder dem Bärenkopp mit dem Weißem Kreuz, hinab ins Wiedtal und über seine Höhen. „Nicht minder abenteuerlich erscheinen der Hölderstein mit Klettersteig hoch über dem Grenzbachtal, die Mettelshahner Schweiz oder die Weißenfelser Ley bei Neustadt (Wied). Hier und da laden Burgen gekrönte Felssporne wie auf der Isenburg und Burgruine Hammerstein, oder auch Schlossterrassen wie auf Burg Arenfels zum Verweilen und Ausschau halten ein,“ beschreibt Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied, die besonderen Orte im Kreisgebiet. Und immer wieder liegen dazwischen wohltuende Weiten zum tief einatmen mit belebendem Grün in tausend Schattierungen von den Aussichtsbalkonen des Westerwaldes.

Von A wie dem Almblick bei Rengsdorf bis zu W wie dem Wäller Blick bei Vettelschoß reihen sich die 30 Aussichtspunkte in der neuen Broschüre in Bildern und Text aneinander.

Landrat Achim Hallerbach, der die Idee zu dieser neuen Weitsichten-Broschüre hatte, ist sich sicher, dass die vorgestellten Aussichts-Tipps viele Bewohner und Besucher gleichermaßen interessieren werden. „Viele der vorgestellten Orte sind bekannt, aber es gibt auch zahlreiche Plätze, die sicherlich zu neuen Entdeckungen locken werden. Zumal die allermeisten Aussichtspunkte auch an gut erschlossenen Premium- oder Rundwanderwegen liegen und damit zu Wandertouren mit besonderem Mehrwert einladen,“ so Jörg Hohenadl, der die Broschüre federführend erstellt hat. Als stellvertretender Vorsitzender des Naturparks Rhein-Westerwald freut sich der Kreischef besonders darüber, dass die Aussichtspunkte alle in der Naturparkregion liegen und einmal mehr die Attraktivität des Landkreises als starke Natur- und Kulturlandschaft mit Naturpark-Prädikat unter Beweis stellen.

Die neue Tourismusbroschüre bietet über QR-Codes Verknüpfungen zu den Seiten der touristischen Anbieter, Kommunen oder Wanderportale.

Die „Natürlich Rhein-Westerwald – Aussichten“ Broschüre ist kostenfrei bei der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied zu beziehen, E-Mail: jhohenadl@wfg-nr.de, Telefon: 02631-28212. Ebenso können die Inhalte auch über die Webseite der Wirtschaftsförderung (www.wfg-nr.de/ tourismusstandort/natuerlich-rhein-westerwald) abgerufen werden.

Foto: Anlässlich des im Juni stattgefundenen Rheinland-Pfalz-Tags in Bad Ems wurde die neue Tourismus-Broschüre erstmalig vorgestellt (v.l.): Harald Schmillen, Geschäftsführer WFG Landkreis Neuwied, Irmgard Schröer, Geschäftsführerin Naturpark Rhein-Westerwald e.V., Jörg Hohenadl, WFG Landkreis Neuwied, Peter Fischer, Wirtschaftsförderung VG Asbach, und Landrat Achim Hallerbach.