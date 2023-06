Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

BENDORF-SAYN – Zweiradkontrolle im Sayntal

Bei sonnigem, heißen (16.00 Uhr/33 °) Wetter konnten eine Vielzahl von Motorrädern (125) im stark frequentierten Sayntal am Sonntag, 25. Juni 2023 kontrolliert werden. Die Beanstandungen hielten sich in Grenzen, es mussten lediglich elf Verwarnungen erhoben und neun Mängelberichte ausgestellt werden. Mit steigenden Temperaturen nahm der Verkehr merklich ab, so dass die Kontrolle gegen frühen Abend beendet wurde. Quelle: Polizei