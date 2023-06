Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Betrugsversuche durch Schockanrufe in der VG Altenkirchen-Flammersfeld

Am Wochenende kam es im Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld erneut zu zwei Betrugsversuchen durch Schockanrufe. Die unbekannten Täter täuschten den Geschädigten vor, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte habe. Zur Abwendung einer angeblichen Haft wurde in einem Fall auch Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe gefordert. In beiden Fällen erkannten die Geschädigten den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche. Es kam somit zu keinem Schadenseintritt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen nochmals auf diese gängige Betrugsmasche hin. Auf keinen Fall sollte auf solche oder ähnliche Anrufe reagiert werden. Quelle: Polizei