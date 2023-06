Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf, in der Wilhelmstraße

Ein 48-jähriger und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhren am Freitagmittag, 23. Juni 2023, gegen 12:30 Uhr hintereinander die Wilhelmstraße (B 62) aus Betzdorf-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Wissen. Als der 48-jährige nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, erkannte dies der 20-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei wurden beide Fahrer verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro. Quelle: Polizei