Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

UNKEL – Diebstahl zum Nachteil Jugendlicher in Unkel

Freitagabend, 23. Juni 2023 gegen 19:30 Uhr stellten zwei Jugendliche aus Unkel ihre Taschen unbeaufsichtigt im Bereich des LIDL-Marktes in Unkel ab. Als die beiden Geschädigten im Alter von 14 und 15 Jahren wenige Minuten später zu ihrem Eigentum zurückkehrten, waren beide Gegenstände nicht mehr vor Ort. Hinweise zu potentiellen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei