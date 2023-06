Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

FULDA – FREIE WÄHLER Im Trio mit Streit nach Europa

Auf ihrem Bundesparteitag in Fulda haben die FREIE WÄHLER ihre Bundesliste für die Europawahl im nächsten Jahr aufgestellt. Die 359 anwesenden Mitglieder wählten dabei Christine Singer (Bayern), Engin Eroglu (Hessen), Dr. Joachim Streit (Rheinland-Pfalz), Andrea Menke (Sachsen-Anhalt) und Gregor Voht (Schleswig-Holstein) zum Spitzenteam für die anstehende Wahl.

Auf den Plätzen 6 bis 10 wurden von der Versammlung René Weißenberger (Baden-Württemberg), Anton Steinbacher (Bayern), Anthony-Robert Lee (Niedersachsen), Ludwig Degmayr (Nordrhein-Westfalen) und Milena Werner (Thüringen) gewählt.

In Umfragen stehen die FREIEN WÄHLER momentan bei knapp 3,5 Prozent und würden damit ihre Mandate aktuell mehr als verdoppeln. Die Bundesliste der FREIEN WÄHLER zur Europawahl umfasst insgesamt 28 Kandidatinnen und Kandidaten. Auf den weiteren Plätzen sind auch einige Rheinland-Pfälzer: Die gebürtige Ungarin Viktoria Utters (Vulkaneifel), David M. Eilert (Mayen-Koblenz), Ricardo Okafor (Alzey-Worms) und der Vorsitzende des Europaausschuss im Landtag, Patrick Kunz, MdL (Schifferstadt).

Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender FREIE WÄHLER, stimmte in seiner Eingangsrede auf die anstehende Europawahl ein: „Europa muss stärker werden. Europa steht sich selber im Weg und das wollen wir FREIE WÄHLER ändern. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Bargeld in Europa bleibt. Wir haben Linie gehalten, während andere Parteien mit dem C vorne dran gegen Holz & Bargeld gestimmt haben. Wir brauchen mehr gesunden Menschenverstand in Brüssel. Wir wollen eine bessere Politik für unsere Heimat! Wir stehen ein für ein starkes, regionales Europa. Kein zentralistisches Europa, kein ideologisches, auseinanderfliegendes Europa. Ein Europa auf Augenhöhe mit Amerika und China. Nach innen frei und liberal, nach Außen handlungsfähig und wehrbar.“

Der Landesvorsitzende der FREIE WÄHLER-Rheinland-Pfalz, Stephan Wefelscheid, MdL blickt optimistisch auf die Europa-Wahl am 9. Juni 2024: „Mit Joachim Streit ist unser bester Mann und überzeugender Wahlkämpfer im Trio mit Engin Eroglu und Christine Singer für FREIE WÄHLER in Europa gewählt. Wir Rheinland-Pfälzer sind im Herzen Europas und haben Europa im Herzen, dies wird sich auch im engagierten Wahlkampf zeigen.“

Joachim Streit, MdL hielt in Fulda ein Plädoyer für mehr Eigentum, Eigenverantwortung und für mehr Netto vom Brutto. Die kommende Europawahl sei die Chance, dass in das Europaparlament auch wieder mehr gesunder Menschenverstand Einzug hält. „Wir Rheinland-Pfälzer brauchen eine starke Stimme in Brüssel und Straßburg. Diese starke Stimme werden FREIE WÄHLER sein, mit mir als Europaabgeordneten!“

Foto: Joachim Streit