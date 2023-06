Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

KOBLENZ – Wirtschaftsstudierende der Hochschule Koblenz besuchten Finanzwelt in Frankfurt am Main

22 Studierende aus den Bachelor- und Master-Schwerpunkten Finanzierung der Hochschule Koblenz hatten nun im Rahmen einer Exkursion die Gelegenheit, Frankfurt am Main als eine der bedeutendsten Städte in der Finanzwelt und Standort führender europäischer Finanzunternehmen kennen zu lernen. Die Exkursion in die Finanzwelt unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Kaul vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ermöglichte es den Studierenden, tiefere Einblicke in die Finanz- und Bankenwelt zu erhalten und so den Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen.

Im ersten Teil der Exkursion besuchte die Gruppe die Deka Bank. Die Studierenden erhielten im Rahmen eines Fachvortrags Einblicke in die Aufgaben und Herausforderungen des Bereichs Finanzen. In einer abschließenden Führung durch das neue Gebäude der Deka Bank im Frankfurter Stadtteil Niederrad konnten die Studierenden zudem die moderne Arbeitsorganisation inklusive des Konzeptes des Desk Sharings kennenlernen.

Im Anschluss hörten sich die Studierenden bei der Europäischen Zentralbank einen lehrreichen Vortrag über die derzeitige Geldpolitik und die erwartete zukünftige Zinsentwicklung im Eurosystem an. Dabei wurden auch aktuelle Themen und Fragestellungen aufgegriffen und gemeinsam mit den Vortragenden der EZB erörtert, bevor die Exkursionsgruppe nach einem eindrucksvollen und interessanten Tag am frühen Abend die Rückreise zur Hochschule Koblenz antrat.

Foto: Die Studierenden in der Europäischen Zentralbank. (Foto: Sabrina Nollen)