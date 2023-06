Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

DAADEN – Michael Wäschenbach besucht Marktapotheke in Daaden

Im Rahmen des bundesweiten Protesttages der Apotheken besuchte Wahlkreisabgeordneter Wäschenbach die Marktapotheke in Daaden, um sich ein aktuelles Bild über die Lage der Apotheken, insbesondere auch im ländlichen Raum, zu verschaffen. Zu Beginn des Gesprächs beglückwünschte Wäschenbach Dr. Grimm noch zur Wahl als Vorstandsmitglied des Landesapothekerverband. Dr. Grimm schilderte die Hintergründe des Protestes und die drohende Schließung weiterer Apotheken. Sieben Apotheken haben in den letzten Jahren in der Region geschlossen. Weitere Schließungen sind nicht ausgeschlossen. Die Rahmenbedingungen dafür, eine Apotheke wirtschaftlich zu führen, sind schlecht.

Wäschenbach sicherte zu, als Mitglied des Gesundheitsausschusses sich auch in Mainz für die Belange der Apotheken und die damit einhergehende sichere Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln, einzusetzen. Der Apotheker Achtenberg, der Ende März seine Apotheke in Daaden schließen musste, untermauerte noch einmal sehr anschaulich die Arbeitsbelastung und den Fachkräftemangel in den Apotheken. Gerade mal drei von 78 fertigen Studierenden seien in die Apotheken gegangen, der Rest in die Industrie oder größere Firmen.

Die Apotheken fordern unter anderem eine Erhöhung ihrer Honorare und die dauerhafte Behebung der Lieferengpässe von Medikamenten.