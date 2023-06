Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

NEUWIED – Frühlingsfest der SPD Neuwied

Der Stadtverband der Neuwieder SPD lud zum Frühlingsfest in „Müller´s Gaststübchen“ ein. Bei Kaffee und Kuchen, frisch Gegrilltem und einer Hüpfburg für die kleinen Gäste konnten die Besucherinnen und Besucher, von jung bis alt, gemeinsam einen schönen Nachmittag mit musikalischer Begleitung von Klaus Lempart verbringen. „Der Austausch und die Begegnungen sind uns wichtig. Besonders schön ist es, wenn dies in aufgelockerter und entspannter Atmosphäre möglich ist. Dies werden wir in jedem Fall wiederholen“ so die Genossinnen und Genossen, die sich bereits auf Folgeveranstaltungen freuen.

Foto: Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sichtlich Spaß und Freude beim Frühlingsfest der Neuwieder Sozialdemokraten.