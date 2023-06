Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schönsteiner Festumzug bei strahlendem Sonnenschein

Da waren die Schönsteiner und ihre Gäste so richtig in ihrem Element: Man feierte Schützenfest und am Sonntag stand mit dem großen Umzug der Höhepunkt auf dem Programm. Die gastgebende St. Sebastianus-Schützenbruderschaft marschierte zunächst zusammen mit den befreundeten Vereinen hinauf zur Königsresidenz, wo man den frischgebackenen Majestäten Simon I. (Schmidt) und seiner Gattin Kathrin sowie Jungschützenkönig Nico Rodigast und Schülerprinz Thomas Kreit die Ehre erwies.

Unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ging es dann an der Heisterkapelle vorbei wieder hinunter in die Dorfmitte, wo man sich für den Gang zum Schloss formierte. Angeführt vom Bezirksverband Marienstatt machten sich starke Abordnungen der Bruderschaften Birken-Honigsessen, Friesenhagen, Niederfischbach, Mudersbach und Selbach sowie des Wissener Schützenvereins auf den Weg. Auch diesmal sorgte eine Gruppe von Schönsteiner Mädchen und Frauen in ihren schmucken Trachten für starken Beifall. Die meisten Blicke richteten aber natürlich auf die Schönsteiner Majestäten mit ihrem prächtigen Hofstaat.

Im oberen Schlosshof warteten schon Protektor Nicolaus Graf von Hatzfeldt und Präses Pfarrer Martin Kürten sichtbar erfreut auf die vielen Besucher. Nach der herzlichen Begrüßung spielte die Stadt- und Feuerwehrkapelle zu Ehren der fürstlichen Familie auf. Alsbald setzte sich der Zug wieder in Bewegung und steuerte den Ortsmittelpunkt an.

Die Majestäten und ihr Hofstaat platzierten sich, so wie es schon lange Brauch ist, vor dem Hause Buchen-Breiderhoff und nahmen die Parade aller Schützenbruderschaften und Vereine ab. Als zweiter Musikverein war die Bergkapelle Birken-Honigsessen mit von der fröhlichen Partie. Weiter ging es in einer langen Kolonne zum Festzelt, wo beide Kapellen ein Unterhaltungskonzert vom Feinsten auf die Beine stellten. Danach kam die „Dancing Band Sunshine“ zu ihrem Recht. (bt) Fotos: Bernhard Theis