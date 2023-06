Veröffentlicht am 26. Juni 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – „Op Jöck im Summer“ – Flammersfelder Möhnen melden sich zurück

Nicht mit einem Karnevalsnachmittag in einer Saalnarrhalla, mit einer Karnevalsschau auf der Freilichtbühne in Flammersfeld meldeten sich die Flammersfelder „Radau“ Möhnen zurück. Dem karnevalistischen Brauch gerecht werdend luden die Flammersfelder Möhnen mit einem Elfpunkteprogramm zum Sommerkarneval ihre Fans ein. Das Wetter konnte nicht besser sein. Die Sonne lachte aus vollen Zügen vom wolkenfreien Himmel, als über 100 Besucher der Einladung der Flammersfelder Möhnen und auf der Freilichtbühne hinter dem evangelischen Gemeindehaus Folge leisteten.

Mit dem Hit von Ben Zucker „Wieder zurück, wir sind wieder da“ eröffnete die Möhnengruppe, in voller Formation in bunten Shirts „öMC“ aufgezogen, den Nachmittag. Christa Bartels, seit viel Jahren an der Spitze der Möhnen, begrüßte mit den Worten: „nach drei Jahren ohne Karneval freuen wir uns heute ein bisschen Spaß und Freude zu vermitteln“ die Gäste. Büttenreden, Sketche, Musik und Gesang wechselten sich ab und begeisterten sie zweieinhalb Stunden, musikalisch von Patrick Zillich unterstützt.

Mit der Hitparade Teil eins öffnete sich das gut zweistündige Programm, das Erinnerungen weckte. Tanja Holzapfel und Sabine Hickmann zogen, mit „Was für eine geile Zeit“ und Christiane Müller mit „Girls“ und vielstimmiger Unterstützung, den Vorhang auf und Stimmung auf die Tribüne. Margit Zillich hatte als Frieda die modernen Kommunikationsmittel auf dem Pla. Ihren Mann wollte die Urlauberin, gespielt von Heike und Karl-Heinz Fischer, bei ihrer Freundin, Renate Antwerber, für dieses Zeit abstellen.

Auf dem Spielplatz trafen zwei Gesellschaftsschichten aufeinander und stellten die unterschiedlichen Lebensweisen in den Raum. Letztendlich stießen sie gemeinsam freundschaftlich mit Sekt an. Akteure waren Julia Redel, Sabrina Heuser, Christiane Müller, Sonja Baumann und Sabine Hickmann. Ihre Büttenqualität unterstrich einmal mehr Ulrike Vopel als Brautvater. Männer der Möhnenschar sagen gekonnt kölsche Karnevalslieder.

Die Sache mit dem Notfallhandy endete für den Verletzten mit dem Ableben. Die Helfer versuchten sich in alle Richtungen. In Szene gesetzt von Martina Konrath, Jenny Krämer, Tanja Holzapfel, Margit Zillich, Dagmar Becker und Annette Müller. Da waren sie wieder, die beiden Urlauberinnen, Christa Dewitz und Ulrike Vopel. Die Klappliege war wohl das größte Problem. Ein wahrer Brüller wurde das Luftpumpen-Orchester, gespielt von allen Möhnen.

Teil zwei der Hitparade läutete das Ende des Nachmittages ein. Sonja Baumann mimte Helene Fischer mit „Fieber“, Dagmar Becker und Ulrike Vopel glänzten als Roland Kaiser und Maite Kelly mit „warum hast du nicht nein gesagt“. Richtig rund ging es mit dem Lied „Der Zug hat keine Bremse“ mit Jenny Krämer und Annemarie Schumann. Von der Bühne ging es ins Publikum durch die Reihen und der Zug wurde immer länger. Der Ohrwurm „Cordula Grün“, mit Sonja Baumann, Julia Redel, Heike Fischer, Sabrina Heuser und Renate Antwerber rundete das Programm schon fast ab. Den Schlussakt lieferten Inken Leis, Annette Müller und Martina Konrath mit ihren „Dankeschön“.

Zum Schluss bedankten sich die Akteure mit dem Lied von den „Flippers“ „Wir sagen Dankeschön für 40 Jahre Treue“. Mit viel Applaus wurden die aktiven Möhnen für ihre Darbietungen belohnt. Fotos: Diana und Renate Wachow