25. Juni 2023

ANHAUSEN – Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht auf der K 113 bei Anhausen

Samstagmittag, 24. Juni 2023, zwischen 13:50 und 14:00 Uhr, ereignete sich auf der K 113, zwischen Anhausen und Thalhausen, ein Verkehrsunfall, bei dem die unfallverursachende Person ihren PKW, vermutlich roter VW Polo, in den Gegenverkehr steuerte. Der entgegenkommende Fahrer musste mit seinem PKW nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenangaben zufolge war der flüchtige PKW mit zwei weiblichen Personen besetzt, die anschließend an der Tankstelle in Anhausen anhielten und ihre Fahrt in Richtung Neuwied fortsetzten. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei