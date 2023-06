Veröffentlicht am 25. Juni 2023 von wwa

RETTERSEN-WITTHECKE – Fahrzeugbrand in Rettersen Ortsteil Witthecke

Eine Verkehrsteilnehmerin befand sich am Samstagmittag, 24. Juni 2023, kurz nach 14 Uhr im Verkehrsinselbereich Schulstraße – Witthecker Weg als sie am Ende des Witthecker Weges Flammen aus einem Fahrzeug schlagen sah. Umgehend alarmierte sie die Rettungsleitstelle in Montabaur und informierte sie über die Situation. Zwischenzeitlich hatte sie in unmittelbarer Nähe ihr Fahrzeug geparkt und durch lautes Hupen und auch Klopfen und Klingeln an einer Haustür versucht die Bewohner aufmerksam zu machen. Das Fahrzeug stand inzwischen im Vollbrand. Eine Person kam aus der Haustür unmittelbar am brennenden Fahrzeug und begann mit einem Feuerlöscher und auch einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr brauchte nur noch Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Fotos: Team BK