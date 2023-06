Veröffentlicht am 25. Juni 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Ständchen der Stadt- und Feuerwehr Kapelle Wissen im oberen Schlosshof

In Schönstein steht wieder das größte örtliche Fest auf dem Programm. Los ging es am Samstagnachmittag, 24. Juni 2023 mit dem lautstarken Böllern zum Auftakt des traditionellen Schützenfests. Um 18 Uhr fand wie gewohnt das Ständchen der Stadt- und Feuerwehr Kapelle Wissen im oberen Schlosshof statt. Ganz entspannt dirigierte Kapellmeister Christoph Becker seine bestens motivierten Leute und ließ die Vorfreude auf das Kommende noch größer werden. Vom Rand des „Festplatzes“ zwischen hohen Mauern verfolgten zahlreiche Schaulustige die musikalischen Highlights und geizten nicht mit dem verdienten Applaus. Knapp zwei Stunden später traten die Mitglieder der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft an der Residenz der frischgebackenen Majestät an und erwiesen ihr die ihr zustehende Hochachtung. Mit dem Feuerwerk gegen 23 Uhr war das Fest noch lange nicht zu Ende. Der Sonntagmorgen stand wie immer im Zeichen eines Gottesdienstes an der Heisterkapelle mit anschließender Johanni-Prozession. (bt) Fotos: Bernhard Theis