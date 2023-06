Veröffentlicht am 25. Juni 2023 von wwa

OBERWAMBACH – Lesung mit Helga Schubert in der Ev. Kirche Oberwambach

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage findet am Dienstag, 27. Juni 2023, ab 19 Uhr in der Ev. Kirche Oberwambach die Lesung mit Helga Schubert statt.

Ursprünglich war die Lesung bereits in 2022 auf dem Heinrichshof in Burglahr geplant, musste aber zweimal wegen Erkrankung der Autorin verschoben werden. Bereits gekaufte Tickets behalten bis zum Veranstaltungstag ihre Gültigkeit. Sollte der neue Termin nicht passen, dürfen die Karten in der Wäller Buchhandlung in Altenkirchen bis Montag, 26.06.2023, zurückgegeben und erstattet werden. Aktuelle Informationen zu den Westerwälder Literaturtagen: www.ww-lit.de.

Die Autorin wird vornehmlich aus ihrem neuen Buch „Der heutige Tag“ lesen, aber auch über das ursprünglich vorgesehene Buch „Vom Aufstehen“ erzählen. Zum Buch „Der heutige Tag“: »Vielleicht ist einer von uns morgen schon nicht mehr da.« Über fünfzig Jahre lang teilen sie ihr Leben. Doch nun ist der Mann schwer krank. Lange schon wird er palliativ umsorgt; und so wird der Radius des Paares immer eingeschränkter, der Besuch seltener, die Abhängigkeit voneinander größer.

Kraftvoll und poetisch erzählt Helga Schubert davon, wie man in solchen Umständen selbst den Verstand und der andere die Würde behält. »Helga Schubert erzählt davon, wie man Frieden machen kann mit diesem Leben. Sie zeigt, wie man Lebensgeschichte in Literatur verwandeln kann.«, sagt Insa Wilke. »Ich war so berührt, dass ich dachte, man müsste eine neue literarische

Skala eröffnen: den Schubert-Moment.«, so Katrin Schumacher

Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Nach zahlreichen Buchveröffentlichungen zog sie sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte „Vom Aufstehen“ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Erzählband erschien 2021 bei dtv und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Karten sind erhältlich bei allen Ticket-Regional-VVK-Stellen und online unter

www.ticket-regional.de. Eintritt: VVK 15 €, AK 18 €