REGION KOBLENZ – R56+ Innovations-Campus

Dein Impuls für Deine Region – Bestens vernetzt auf dem neuen R56+ Innovations-Campus, dem Event zur Weiterentwicklung unserer Region. Tickets ab sofort erhältlich.

Am 15. September 2023 öffnet der R56+ Innovations-Campus zum ersten Mal seine Pforten in der Sayner Hütte – einem historischen Baudenkmal der besonderen Art! Es ist ein Auftakt für die regionale Weiterentwicklung.

Mit dem R56+ Award werden innovative Menschen, Organisationen und Unternehmen mit wegweisenden Denkansätzen in deren Umsetzung unterstützt, um unsere Heimat als dynamischen Wirtschafts- und Bildungsstandort zu stärken und weiterzuentwickeln. Bisher war das ein guter Anfang, doch der Impact des Awards soll noch weiterentwickelt werden.

Der 1. R56+ Innovations-Campus: Gemeinsam größer denken

Wir wollen einen Schritt weiter gehen und die positiven Auswirkungen des R56+ Awards auf die Region weiter verstärken. Jeder einzelne ist gefragt, sich mit seinen Ideen einzubringen – aber auch Impulse zu nutzen, um selbst etwas zu verändern. Arbeitgeber, Politik und die Menschen sind gleichermaßen wichtig, um Leben, Bildung und Arbeit in der Region voranzutreiben und den Standort zukunftsfähig zu gestalten. Als Location haben sich die Veranstalter für die Sayner Hütte entschieden. „Für uns ist das der ideale Ort, um progressive Denkansätze mit regionaler Identität zu verbinden“, erklärt Christian Schröder, Geschäftsführer der Region 56+.

Ausgezeichnete Ideen

Im Mittelpunkt des Campus stehen erfolgreiche Best Practices, Projekte und Initiativen aus unterschiedlichen Branchen. Außerdem erhalten die Gewinner des diesjährigen R56+-Award eine Plattform, um ihre zukunftsweisenden Ideen vorzustellen. Der R56+ Award wird jährlich an engagierte Menschen, Unternehmen und Vereine verliehen, die mit ihren Projekten Arbeit, Bildung und Lebensqualität in der Region nach vorne bringen möchten. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 75.000 Euro ist dabei Ansporn und Auszeichnung zugleich. Christian Schröder verdeutlicht: „Die Attraktivität und Strahlkraft unserer Region ist ein relevanter Wettbewerbsfaktor im Wettstreit um Arbeitskräfte und den Ausbau des Wirtschaftsstandortes. Der R56+ Award versucht alle Menschen zu vereinen, die gestalten möchten und mit Ihren Innovationen unsere Heimat voranbringen wollen.“

Kreatives Gestalten und Netzwerken

Der neu gestaltete R56+ Innovations-Campus möchte die Dynamik und das innovationsfreundliche Klima des R56+-Awards nutzen, um sich langfristig in der Region zu etablieren. Teilnehmer dürfen sich auf kreatives Gestalten und Netzwerken freuen. So werden Vertreter regionaler Unternehmen Tag-Teams bilden und ihre gemeinsamen Erfolge vorstellen. Die Themen der Tag-Teams werden im Ideen-Slam wieder aufgegriffen und individuell vertieft. „Wir möchten demonstrieren, wie man in kürzester Zeit neue Ideen entwickelt und zum Leben erweckt,“ beschreibt Christian Kassner – ebenfalls Geschäftsführer der R56+.

Inspirierende Top-Speaker

Keynote-Speaker auf dem R56+ Innovationscampus ist der norwegische Autor und Wirtschaftsphilosoph Anders Indset. Der Mitbegründer des Global Institute of Leadership and Technology in Frankfurt war über ein Jahrzehnt als Leadership- und Strategieberater führender DAX-Unternehmen tätig. Seine Bücher „Das infizierte Denken“ und „Quantenwirtschaft“ zogen in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Er gibt wertvolle Impulse, um die Wirtschaft von morgen neu zu denken.

Durch den Tag führt der bekannte Produzent, Comedian und Moderator Knacki Deuser. Der erfahrende Speaker teilt zudem seine Gedanken zum Thema „Keine Angst vor neuen Ideen“.

Christian Kassner: „Das Programm richtet sich an alle, die daran interessiert sind, das Leben, Lernen und Arbeiten in der Region erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit allen Beteiligten. Für unsere Innovatoren von Morgen, haben wir extra Azubi- und Studentenkontingente eingerichtet.“

Sichern Sie sich noch freie Tickets unter campus.region56plus.de. Bis zum 31.07.2023 gelten noch die besonders günstigen Early-Bird-Tarife.