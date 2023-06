Veröffentlicht am 25. Juni 2023 von wwa

NEUWIED – Empfang der Wirtschaft in Neuwied

Im Rahmen ihres 175-jährigen Jubiläums richtete am 23. Juni die Sparkasse Neuwied den diesjährigen Empfang der Wirtschaft aus. Da die neue Hauptstelle noch im Bau ist wurde als Veranstaltungsort deshalb die Abtei Rommersdorf gewählt. Bei schönstem Sommerwetter trafen sich am Nachmittag die Gäste aus Politik, Handwerk, Wirtschaft, Handel und Industrie auf dem Gelände der altehrwürdigen Abtei vor den Toren der Deichstadt. Nachdem der Mönch von Rommersdorf (Boris Weber) in der ehemaligen Kirche einen Einblick in die 1.000jährige Geschichte des ehemaligen Klosters gegeben hatte, begann der offizielle Teil der Veranstaltung mit dem Grußwort des Landrats Achim Hallerbach. Gefolgt vom scheidenden Chef der Sparkasse Neuwied, Dr. Richard der zeitnah in den Ruhestand gehen wird.

Unter dem Titel „Wirtschaft und Finanzmärkte nach den Krisen“ gab Keynotespeaker Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, Impulse für künftige Entwicklungen. In einer anschließenden Talkrunde mit Moderator Andreas Franik beleuchteten die heimischen Experten, wie es konkret für die Wirtschaftstreibenden in Neuwied weitergehen kann. Als eine der wichtigsten und größten Kommunikations- und Netzwerkveranstaltungen im Landkreis Neuwied ist der jährlich stattfindende Empfang der Wirtschaft geprägt von einem zwanglosen Austausch von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die fand dann auch abschließend auf dem Außengelände der Abtei statt, wo verschiedenste kulinarische Angebote zwischen Pizza, Currywurst und gemischtes Eis für die Gäste vorbereitet waren. Bis spät am Abend fanden bei Sekt und Selters anregende Gespräche zwischen alten Bekannten und neuen Gesichtern aus Wirtschaft und Politik statt. (mabe) Fotos: Marlies Becker