24. Juni 2023

RHEINLAND-PFALZ – Woche der Medienkompetenz

Medienkompetenz vor Ort sichtbar zu machen – das ist das Ziel der vierten Woche der Medienkompetenz (WMK), die vom 3. bis 9. Juli 2023 in ganz Rheinland-Pfalz stattfindet. Mehr als 160 Angebote stehen Interessierten auf der digitalen Aktionskarte zur Verfügung. Eine Anmeldung zu den offenen Veranstaltungen ist online möglich unter www.wmk-rlp.de.

Fake News, Verschwörungserzählungen oder Cybermobbing: Die Gefahren in einer vernetzten Welt sind vielfältig und stellen Demokratien vor große Herausforderungen. Medienkompetenz ist daher eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Gelingen von Demokratie. Bei der Woche der Medienkompetenz (WMK) vernetzen sich Akteure in allen Kreisen, Städten und Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz, um das vielfältige Engagement vor Ort für mehr Medienkompetenz sichtbar zu machen.

Starke Angebote für mehr Medienkompetenz – Jetzt zu Aktionen anmelden

Die Bandbreite der über 160 Aktionen ist groß und reicht von Social Media Marketing über Videokurse bis hin zu Smartphone-Sprechstunden. Alle Bürger von Jung bis Alt sind eingeladen, einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien zu erlernen – in der Schule, im Berufsleben, im Ruhestand, in der Freizeit und im Alltag. Gemeinsam können die Teilnehmenden neue Trends, Ideen und Herausforderungen der digitalen Welt erforschen und diskutieren. Eine Anmeldung zu den offenen und in der Mehrzahl kostenfreien Veranstaltungen der WMK ist für Interessierte online möglich unter www.wmk-rlp.de.

Über die Woche der Medienkompetenz

Die landesweite Aktionswoche ist eine Initiative der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz und des Pädagogischen Landesinstituts und wird von zahlreichen Partnern unterstützt.

Foto: copyright-Medienanstalt-RLP