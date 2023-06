Veröffentlicht am 24. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neuer Veranstaltungstipp für alle jungen Leute im Kreis Altenkirchen! Burger mit Bätzing

Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler und die Jusos im Kreis Altenkirchen laden ein zu einem neuen Veranstaltungsformat „Burger mit Bätzing“.

„Wissend, dass gerade auch viele junge Menschen in schwierigen Zeiten stecken und von Krisen betroffen sind, möchten wir eine Plattform schaffen, auf der wir gemeinsam über eure Anliegen sprechen können“, so Bätzing-Lichtenthäler über ihre Motivation zu diesem neuen Angebot.

Bei „Burger mit Bätzing“ haben alle jungen Menschen die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit der Landtagsabgeordneten und anderen jungen Menschen über Politik zu diskutieren und ihre Meinung zu äußern.

„Lasst uns zusammenkommen, um über Themen zu sprechen, die euch am Herzen liegen. Ob es um Bildung, Arbeitsplätze, Klimawandel oder andere wichtige Fragen geht, wir wollen euch zuhören und gemeinsam nach Lösungen suchen“, erläuterte Colin Haubrich, Kreisgeschäftsführer der Jusos, die gemeinsame Initiative mit der Landespolitikerin.

Lukas Berning, Vorsitzender der Jusos, ergänzt: „In den Austausch zu kommen mit einer ehemaligen Ministerin und der jetzigen Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, aber auch mit gleichaltrigen, politisch Interessierten und Engagierten, wird eine Bereicherung für beide Seiten mit sich bringen!“.

Die Veranstaltungen finden quartalsmäßig statt und bieten so die Chance, neue Leute kennenzulernen, Ideen auszutauschen und sich aktiv an politischen Diskussionen zu beteiligen.

Die Premiere von „Burger mit Bätzing“ findet statt am 3. Juli um 20 Uhr im First Beef, in Betzdorf (Wilhelmstraße 3).

„Wir freuen uns viele junge Leute kennenzulernen und sind gespannt auf eure Ideen und Perspektiven. Zusammen können wir Veränderungen bewirken!“, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Colin Haubrich und Lukas Berning abschließend. Eine Anmeldung ist erwünscht unter post@baetzing-lichtenthaeler.de, jedoch nicht zwingend erforderlich.