Veröffentlicht am 23. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Betrugsversuche durch Schockanrufe im Bereich Altenkirchen

Donnerstag, 22. Juni 2023, kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Altenkirchen zu zwei Betrugsversuchen durch Schockanrufe. In beiden Fällen täuschten die Täter den Geschädigten vor, dass nahe Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Zur Abwendung einer Verhaftung forderten sie Geldbeträge in mittlerer fünfstelliger Höhe. Da beide Betrugsversuche rechtzeitig als solche erkannt wurden, kam es zu keinem Schadenseintritt. Die Polizei Altenkirchen warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Es wird geraten, nicht auf solche oder ähnliche Anrufe zu reagieren. Quelle: Polizei