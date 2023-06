Veröffentlicht am 23. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Afternoon on a hill – Musik aus Amerika mit dem Geheimen Küchenchor

Ein Konzert, wie ein Picknick an einem Sommertag. Im Schatten eines alten Baumes sitzen und plaudernd die Zeit und Ereignisse vorüberziehen lassen. Alter und neuer Musik lauschen. Geschichten hören – unterhaltsam und interessant. Ein musikalisches Roadmovie durch die Zeiten und durch das Land. Klassiker und Neues mit Ohrwurmpotenzial von bekannten Komponisten wie Bernstein, Copland oder Bob Dylan gibt es zu hören, genauso wie Stücke aus Folk/Jazz/Pop – typisch amerikanisch. Scott Joplin & Co. schauen vorbei und mitsingen darf das Publikum (manchmal) auch. Das titelgebende Stück „Afternoon on a hill“ singt der Chor natürlich auch. Begleitet wird der Chor von Anna Keck, Klavier, Simone Bröhl, Flöte, Melanie Wienberg, Violine und Guillermo Banz, Percussion. So 2.Juli, 17 Uhr, Altenkirchen, Christuskirche. Eintritt: 12/6 €. Fotos: Gerd Asmussen