Veröffentlicht am 23. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Workshop für Weltall-Entdecker und Raketenbauer: Jetzt noch anmelden!

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet erneut in Kooperation mit der Initiative „Frühes Forschen Rhein-Main“ einen Weltall-Workshop im Altenkirchener Kinder- und Jugendzentrum Kompa zum Preis von 15 Euro pro Person an. Derzeit gibt es noch freie Plätze. Der Workshop findet am Samstag, 1. Juli, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr statt. Eingeladen sind Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Teilnehmer konstruieren eigene Raketen, die schließlich auch gestartet werden. Anmeldung: Kreisjugendamt Altenkirchen, Jennifer Weitershagen, E-Mail jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel. 02681-812541