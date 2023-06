Veröffentlicht am 23. Juni 2023 von wwa

KOBLENZ – Tag der offenen Tür am WesterWaldCampus führte durch die eindrucksvolle Welt der keramischen Hochleistungswerkstoffe

Der WesterWaldCampus der Hochschule Koblenz in Höhr-Grenzhausen hat einen exklusiven Einblick in seine Forschungs- und Entwicklungskompetenz und sein Studienangebot rund um keramische Werkstoffe geboten. Knapp 100 Schülerinnen, Schüler sowie weitere Interessierte haben den Tag der offenen Tür genutzt, um den Campus, sein bundesweit einzigartiges Studienangebot und die Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Keramik kennen zu lernen.

Unter dem Motto „Gestern-Heute-Morgen“ führte das Programm durch die Laboratorien und Werkstätten und verdeutlichte anhand von verschiedenen Workshops die Bedeutung und vielfältigen Anwendungsgebiete der Keramik, insbesondere für eine innovative und nachhaltige Zukunft. Dass auch die Forschung ein wichtiger Bestandteil des Campus in Höhr-Grenzhausen ist, zeigten die Erklärungen an den aktuellsten Analysegeräten. Eine Schnuppervorlesung und ein Ausflug zum benachbarten Ceratechcenter, in dem das 3 D-Labor beheimatet ist, durfte natürlich nicht fehlen.

Das Ada-Lovelace-Projekt bot Getränke und kleine Snacks an und schilderte in persönlichen und lockeren Gesprächen mit den Schülergruppen ihre Sichtweise auf den Studiengang. Das Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

Der informative und abwechslungsreiche Tag weckte bei den Gästen ein verstärktes Interesse am Studiengang Werkstofftechnik Glas und Keramik. Unter anderem das Gymnasium im Kannenbäckerland (GiK) und die Berufsbildende Schule mit der Abschlussklasse Keramik waren vor Ort. Prof. Dr. Christian Schäffer, Marketingverantwortlicher des WesterWaldCampus, zeigte sich sehr zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir mit den örtlichen Schulen eine so gute Verbindung haben und regelmäßig unser Studienangebot präsentieren dürfen. Es wäre schön, möglichst viele der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Semestern wieder zu sehen, denn die Nachfrage an unseren Absolvierende ist nach wie vor hoch.“ Den Abschluss des Tages bildete die von der Fachschaft des Campus organisierte Cocktailparty mit Grillfest.

Interessierte, die aus terminlichen Gründen nicht beim Open Day dabei sein konnten, können sich gerne melden, um einen Schnuppertag am Campus zu verbringen. Für die Terminabstimmung steht Tina Klersy per eMail an klersy@hs-koblenz.de gerne zur Verfügung.