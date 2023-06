Veröffentlicht am 23. Juni 2023 von wwa

MAINZ – Starke Schüler brauchen gestärkte Schulen – FREIE WÄHLER fordern Stärkung der Förderschulen

Die Landesregierung hat jüngst ihre Pläne zur schulischen Inklusion vorgestellt. Die bildungspolitische Sprecherin der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz Julia Kübler ist von diesen Plänen nicht überzeugt. Ministerin Hubig möchte, dass der sonderpädagogische Förderbedarf von Schülern so spät wie möglich festgestellt wird.

„Wir stellen jedes Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Deshalb fordern wir eine Stärkung der Förderschulen. Hier können allein aufgrund der Gruppengrößen weitaus besser und gezielter die Kompetenzen der Schüler gefördert und gestärkt werden.“, erläutert Julia Kübler. Die Schüler müssen so früh wie möglich individuell gefördert werden.

Aber nicht nur die Konsequenzen für die Schüler beunruhigen die FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, sondern auch die Mehrbelastungen für die Schulen in unserem Land. „Unsere Schulen laufen aktuell schon am Limit. Wir wollen die Defizite von Corona nacharbeiten und Vieles mehr.“, ergänzt Julia Kübler. Die FREIEN WÄHLER sehen die Stärkung der Förderschulen im Land als nötig an. Es ist wichtig, dass die funktionierenden Systeme nicht ausgehöhlt werden, sondern mehr gestärkt werden. Das aktuelle Schulsystem braucht Ruhe und nicht, dass neue Reformen hin zur Einheitsschule wieder ins Leben gerufen werden. „An unseren Schulen herrscht ein akuter Lehrermangel. Wie sollen da die 250 neue Stellen besetzt werden, wenn aktuell die Schulen schon Schwierigkeiten haben, alle Stellen zu besetzen?“ fragt abschließend Julia Kübler.