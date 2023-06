Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schönsteiner Schützenfest am Wochenende

Das letzte Juni-Wochenende steht wieder im Zeichen des großen Schönsteiner Schützenfestes. Höhepunkt wird wieder der Umzug am Sonntagnachmittag sein. Dann treffen sich die Majestäten und ihr Hofstaat mit den Gastvereinen am Schloss. Zunächst geht es zwischen den alten Gemäuern zum oberen Schlosshof, wo die Fürstliche Familie Schützenkönig Simon I. und Königin Kathrin sowie Jungschützenkönig Nico Rodigast und Schülerprinz Thomas Kreit die Ehre erweist. Auf der Schlossstraße kommt es anschließend zur großen Parade unter den Blicken von zahlreichen Schaulustigen. Ob sich auch wieder wahre Menschenmassen vor dem Schloss drängen oder sich zum Luftballonzug am Montagabend sammeln, wie auf diesen historischen Aufnahmen aus den 1950er Jahren? (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis