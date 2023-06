Veröffentlicht am 23. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Osteoporose-Vorbeugung: Neuer Kurs bei der Kreisvolkshochschule

Am Montag, 3. Juli, startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen Osteoporose-Kurs, der sich der Prävention dieser Alterserkrankung widmet. Osteoporose ist eine Störung im Knochenstoffwechsel und eine Erkrankung des Knochens, die ihn dünner und poröser und somit anfällig für Brüche macht. Leider gibt es bei dieser chronischen Erkrankung keine eindeutigen Frühwarn-Symptome. Dieses macht die Prävention der Osteoporose immer wichtiger. Neben einer ausgewogenen, Kalzium- und Vitamin-D-reichen Ernährung kann das Osteoporose-Risiko durch regelmäßige Bewegung gesenkt werden. Durch gezielte Mobilisations-, Ausdauer-, Koordinations- und Kräftigungsübungen stärken die Teilnehmenden ihre Knochen und kräftigen ihre Muskulatur. Gleichzeitig wird das Gleichgewicht gestärkt und die Sturzgefahr gemindert. Der Kurs mit zwölf Terminen unter der Leitung von Armin Denecke und Wessna Engels-Denecke findet jeweils montags in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr in Altenkirchen statt. Die Teilnahme kostet 70 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@ak-kreis.de, Tel.: 02681-812213