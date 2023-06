Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vereinsmeisterschaften 2023 des Badminton Club Altenkirchen

Nach dreijährigem Aussetzen konnte der Badminton Club Altenkirchen am 18. Juni seine alljährlichen Vereinsmeisterschaften wieder ausrichten. Besonders erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl von 33 Mitgliedern, plus tatkräftige Unterstützung von Familie, Freunden und weiteren Vereinskollegen. Mit sonnigem Wetter, gutem Essen und hochmotivierten Spielern waren somit die Grundsteine für einen gelungenen Tag gelegt.

In diesem Jahr gab es vier Spielklassen: Jugend I, Jugend II, Damen und Herren. In der Klasse Jugend I gab es eine Fünfergruppe, in der Jeder gegen Jeden spielen musste. So schaffte es Nils Schüler alle vier Spiele zu gewinnen und belegte Platz 1. Auch Rita Schipschi hielt ihre Vereinskollegen auf Trab und holte sich 2. Platz. Platz 3 erkämpfte sich Ben Schumacher. In der Klasse Jugend II wurde in zwei Vierergruppen gespielt. Hier konnte sich Ben Kinner an die Spitze kämpfen und belegte den 1. Platz. Emil Enders schnappte sich Platz 2, dicht gefolgt von Lars Schumacher mit Platz 3.

Bei den Damen wurde in einer Siebenergruppe gespielt. Hier konnte sich Annika Kick bei ihren Vereinskolleginnen durchsetzen und belegte Platz 1. Kim Hoffmann holte sich den 2. Platz und Alwina Boiko konnte sich den 3. Platz erkämpfen.

Die Klasse der Herren war mit 13 Teilnehmern die größte, sodass im doppelten K.o.-System gespielt wurde. Hier konnte sich Colin Thiel durch taktische und technische Sicherheit den 1. Platz sichern. Nicky Abegunewardene belegte Platz 2 und Dennis Dammann, der das erste Mal bei den Vereinsmeisterschaften teilnahm, konnte sich den 3. Platz holen.

Es war ein wundervoller Tag, der die Vereinsmitglieder, egal ob groß oder klein, noch einmal enger zusammenschweißte. Alle SpielerInnen haben sich gegenseitig angefeuert, unterstützt und hatten Spaß. Mit großer Vorfreude fängt schon bald die Planung für die nächsten Vereinsmeisterschaften an. (Vereinsbericht) (aki) Foto: BC AK