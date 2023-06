Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

KIRCHEN-FREUSBURG – Zukunftswerkstatt des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen

Am 1. Juli findet im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg, Kirchplatz, 57548 Kirchen, anstelle einer Synode die Zukunftswerkstatt des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen statt. Ab 9 Uhr soll in den drei Arbeitsphasen „Einander sehen, einander hören“, „Miteinander ins Gespräch kommen“ und „Austausch über Zukunftsthemen“ eine Grundlage geschaffen werden, auf der die Regionen, das Jugendpartizipationsprojekt und die Arbeitsbereiche des Kirchenkreises Gelingendes und Herausforderungen in der Arbeit diskutieren und Möglichkeiten der Vernetzung ausloten.

Die Zukunftswerkstatt wird ab 15:30 Uhr auch der Rahmen für die Einweihung des Bauwagens des Jugendpartizipationsprojektes sein. Der Bauwagen soll ein Bestandteil der dezentralen Jugendarbeit im Kirchenkreis werden und ist ein konkretes Ergebnis der Sommersynode des letzten Jahres, die unter dem Thema „Partizipation – Jugend gestaltet Kirche“ stand.

Das Ende der Tagung ist gegen 16:00 Uhr geplant. Gäste sind bei der Zukunftswerkstatt herzlich willkommen. Um Anmeldung bei der Superintendentur des Kirchenkreises unter 02681 8008-35 wird gebeten.