PUDERBACH – Homepage-Thema Monat Juli 2023 – Als Paar Krisen bewältigen

Wenn die Phase der Verliebtheit nachlässt und der Alltag sich in der Beziehung einnistet, zeigt sich, dass Liebe allein nicht ausreicht, um eine Partnerschaft am Leben zu halten. Wie eine Pflanze, die Wasser, Luft und guten Boden zum Gedeihen braucht, sollte auch die Beziehung zum Partner durch Nähe und Verständnis gepflegt werden. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich gibt es neben der Partnerschaft auch noch die Familie, den Beruf und den Alltag. Da bleibt oft zu wenig oder keine Zeit für die Zweisamkeit.

Jede Beziehung hat ihre Streitigkeiten oder Konflikte, die verletzend sein können und starke Gefühle auslösen. Entscheidend ist der Umgang mit solchen Konflikten. Paare, die über ihre Probleme respektvoll miteinander reden und sich gegenseitig zuhören, haben die Chance gestärkt aus Konflikten hervorzutreten. Außerdem sollten in einer Partnerschaft die eigenen Bedürfnisse nicht vergessen werden.

Das Haus der Familie Puderbach geht im Juli-Thema „Als Paar Krisen bewältigen“ auf die Fragen ein: Wie kann der alltägliche Beziehungsstress gemeistert werden? Wie können Konflikte gelöst werden? Welche Bedürfnisse habe ich, welche Bedürfnisse hat mein Partner? Tipps und Informationen zum Thema finden sich ab dem 01. Juli 2023 auf der Homepage des Hauses der Familie Puderbach unter https://haus-der-familie-puderbach.de.