Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Umsonst und draußen – Konzert in Betzdorf vor der Linde während Siegtal-Pur

Am Sonntag, 02. Juli 2023 findet zum 25. Mal Siegtal-Pur statt. An der für Radfahrer und Fußgänger reservierten Strecke laden diverse Stationen zu einer Rast ein. Zum längeren Verweilen sollte man sich hierzu den Klosterhof in Betzdorf vormerken. Vor der Schankwirtschaft Zur Linde findet ab 13:00 Uhr ein Open-Air-Konzert statt. Für den richtigen Sound und beste Stimmung sorgen Musiker, die ihr Können bereits in anderen Linde-Konzerten vorstellten. Der Eintritt ist frei – für die Musiker wird eine Hutsammlung veranstaltet.

Oldies und erdige Klassiker der Rock- und Pop Geschichte mit Schwerpunkt der 50er, 60er und 70er Jahre sowie manches mehr sind das Markenzeichen von Karl-Heinz Dentler. Dentler – die ein Hälfte des Siegener Duos „itzend“ spielt Musik, die bewegt. Authentisch und überzeugend bringt er sie 100% handgemachte Musik zum Klingen.

Abgelöst wird Dentler von dem Duo „Frikadellezwofuffzich“. Noah Lehnert und Steffen Prinz – die viele noch unter dem alten Duo-Namen „youngboyonachse“ kennen, bevorzugen Songs in deutscher Sprache, aber auch internationale Popklassiker gehören zum Repertoire. Der perfekte Sound und die sympathische Art der Beiden sorgen schnell für beste Publikumsstimmung bei niveauvoller Unterhaltung.

Durch „Siegtal-Pur“ kann das Konzert im Freien durchgeführt werden, was der guten Stimmung sicher noch den letzten Kick geben wird. Da kein Eintritt verlangt wird (für die Musiker wird um eine Hutspende gebeten) braucht man am Sonntag, den 02. Juli 2023 also nur gute Laune mitbringen, um ab 13:00 Uhr einen tollen Nachmittag zu verbringen.