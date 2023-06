Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

MEHREN – Familientheater „Kalif Storch“ lockt nach Mehren

Ein Zauberpulver, mit dem man sich in ein Tier verwandeln kann? Her damit! Aber Achtung: Nicht lachen, sonst kommt es anders, als man denkt. Der Kalif und sein Großwesir tappen in die Falle des bösen Zauberers Kaschnur. Nur die Eule Lusa kann noch helfen. Aber wie? Diese abenteuerliche Geschichte mit dem „Guck‘ mal-Figurentheater“ erzählt über Zauberei und Verwandlung und entführt in die faszinierende Welt des Orients. Am Sonntag, 16. Juli um 15 Uhr erwartet alle Kinder und Junggebliebene ab vier Jahren auf der Freilichtbühne in Mehren – bei Regenwetter im angrenzenden Gemeindehaus – das Familientheater „Kalif Storch“ nach Wilhelm Hauff.

Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz, in Kooperation mit der Kirchen- und Ortsgemeinde Mehren. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintritt 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen: Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel. 02681-812541 oder jennifer.weitershagen@kreis-ak.de