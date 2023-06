Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

DIERDORF – Abschlussklasse traf sich mit Erwin Rüddel in Berlin

Hoch politisch wurde es für 20 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a der Nelson-Mandela-Schule Dierdorf, im Rahmen ihrer fünftägigen Abschlussfahrt in die deutsche Hauptstadt Berlin. Dort trafen sie auch mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel zusammen. Zuvor nahmen die Abschlussklässler, die von ihrem Klassenleiter Markus Kölb und von Lehrerin Anja Betz begleitet und betreut wurden, an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages teil. Anschließend wurde sich auf der Besuchertribüne getroffen, wo ein umfangreicher Austausch mit dem Parlamentarier stattfand.

Erwin Rüddel berichtete über seine politische Arbeit in Berlin, bei der Belange des Wahlkreises eine ganz besondere Rolle einnehmen. Auch politische Standortbestimmungen der Parteien im „rechts-links-Spektrum“ wurden ausführlich erörtert. Zu den Hauptthemen gehörten weiterhin die Bereiche Klima und Migration. „Im direkten Gespräch mit Erwin Rüddel als heimischen Bundestagsabgeordneten, stellt sich manche politische Situation schon ganz anders und begreifbarer dar“, urteilten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse der Kooperativen Realschule Plus von der Wied. „Es hat auch mir große Freude und Spaß bereitet, sich mit einer solch politisch interessierten Abschlussklasse aus meinem Wahlkreis auszutauschen. So ist für beide Seiten die Möglichkeit gegeben Politik transparenter und erlebbarer zu machen“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: A. Wicklein