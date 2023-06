Veröffentlicht am 22. Juni 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Zehn Meter Thuja-Hecke in Rheinbreitbach, im Maarweg abgebrannt

Donnerstagmorgen, 22. Juni 2023, gegen 03:00 Uhr kam es in Rheinbreitbach zum Brand einer zehn Meter langen und zwei Meter hohen Thuja Hecke. Der Eigentümer wurde in der Nacht durch seinen Nachbarn auf das Geschehene aufmerksam gemacht. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Seitens der freiwilligen Feuerwehr Rheinbreitbach konnte der Brand schnell gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei