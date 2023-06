Veröffentlicht am 21. Juni 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen, auf dem Parkplatz Aldi

Dienstagmittag, 20. Juni 2023 kam es in Bad Hönningen, in dem Zeitraum zwischen 13:30 und 14:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier wurde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw an der Heckstoßstange beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei