Veröffentlicht am 21. Juni 2023 von wwa

BAD EMS – Kinderarmut im Fokus: Pascal Groothuis aus Vettelschoß spricht auf Einladung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei Talkrunde auf dem Rheinland-Pfalz-Tag

Pascal Groothuis, Landeschülervertreter von Rheinland-Pfalz, nahm am Freitag auf Einladung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Jugendtalk im Rahmen des diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tags in Bad Ems teil. Die Diskussionsrunde wurde von Andreas Bockius, dem Stadionsprecher des 1. FSV Mainz, moderiert.

Gemeinsam mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin und Familienministerin Katharina Binz, Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, Finanzministerin Doris Ahnen, Gesundheitsminister Clemens Hoch und Arbeitsminister Alexander Schweitzer diskutierte Pascal Groothuis auf Einladung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer das brisante Thema „Armut von Jugendlichen“.

Der Jugendtalk wurde von Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnet und bildete den Auftakt des Programms auf der Landesbühne während des Rheinland-Pfalz-Tags in Bad Ems. Dabei betonte die Ministerpräsidentin die immense Bedeutung von gleichen Zugängen und Chancen für von Armut betroffene Kinder und Jugendliche. Besonders der reibungslose Übergang von der Schule ins Berufsleben stand im Fokus, um Jugendlichen zu helfen.

Pascal Groothuis brachte seine Perspektive als Landeschülervertreter in die Diskussion ein und machte eindringlich auf die Herausforderungen und Probleme von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Armut aufmerksam. Mit leidenschaftlichen Worten veranschaulichte er die persönlichen Geschichten und schwierigen Lebensumstände, mit denen viele junge Menschen in Rheinland-Pfalz konfrontiert sind. Mit Nachdruck betonte er, dass Armut nicht nur materielle Not bedeutet, sondern auch emotionale und psychische Auswirkungen auf junge Menschen haben kann. Anschließend hob Groothuis hervor, dass jeder junge Mensch das Recht auf eine gleiche Chance verdient, völlig unabhängig von seiner sozialen Herkunft.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer würdigte Pascal Groothuis für sein herausragendes Engagement und lobte seinen Einsatz für die Belange der Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Sie betonte die dringende Notwendigkeit, das Bewusstsein für Kinderarmut zu schärfen und gemeinsam Lösungen zu finden, um allen jungen Menschen gleiche Chancen zu ermöglichen.

Der Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems bot mit dem Jugendtalk eine Plattform für den Dialog und den Austausch zwischen Politikern und Jugendlichen. Die Veranstaltung unterstreicht das Engagement der Landesregierung für die Anliegen der jungen Generation und zeigt deren Bereitschaft, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Foto: Lucy Webb-Weilacher