Veröffentlicht am 21. Juni 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kleine Gruppe – Super Bilanz – Badminton-Minis der DJK Gebhardshain-Steinebach eröffnen das Wettkampfwochenende

Manchmal knubbeln sich die Termine im Turnierplan einfach nur. Eigentlich wollten die U12er bei den Siegerlandmeisterschaften in Wenden antreten. Zeitgleich fand in Trier aber der zweite Mini-Cup der Saison statt. Um in der Gesamtwertung der Serie den Anschluss zu wahren, machte sich deshalb ein kleines aber feines Wettkampfteam Richtung Trier auf die Socken. Mit dabei waren Leo Lindner (U9), Nico Rehorst (U10) und sein Bruder Lukas (U11). Ben Euteneuer und Lenny Maus hätten in der AK U12 normalerweise unsere DJK vertreten – die beiden waren aber zeitgleich mit dem Bad Marienberger LSP-Team auf einer B-Rangliste der Gruppe Mitte in Maintal.

Richtig heiß war aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen nicht nur die Triere Halle, sondern auch unsere Minis ließen nichts anbrennen. Mittlerweile schon recht routiniert, absolvierten die drei konzentriert eine Vielzahl von Matches, steckten die ein oder andere Niederlage schnell weg und behielten auch in engen Dreisatzspielen die Nerven.

Am Ende landeten alle verdient auf dem Treppchen. Lukas wurde Dritter, Leo kratzte am Titel und wurde letztlich mit der Silbermedaille belohnt und Nico komplettierte die Palette mit dem Tagessieg.

Starke Leistung von den Jungs und von Coach Jens, der die weite Fahrt und die Betreuung übernommen hat.

Beim letzten Mini-Cup in Mayen sind wir dann sicher wieder mit der Kompletten Truppe am Start und hoffen auch wieder auf Mädelspower.

Übrigens: Kids, die zwischen 6 und 7 Jahre alt sind, auch nach zwei Stunden Sport noch nicht aufhören wollen, ballverrückt und reaktionsschnell sind und Teil von einem erfolgreichen Wettkampfteam werden möchten, schaut einfach mal freitags in der Gebhardshainer Großsporthalle ab 16:00 Uhr vorbei – wir freuen uns auf euch. (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Gebhardshain