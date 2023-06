Veröffentlicht am 21. Juni 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Das wird belohnt: Die Heimat erwandern – Tourist-Information gibt neues Wandertagebuch heraus

Naturerlebnis, sportliche Motivation, gemeinsam oder allein dynamisch zur Ruhe kommen – die Beweggründe, zu wandern, können vielfältig sein. In und um Neuwied ist dank der städtischen Tourist-Information ein weiterer hinzugekommen: Wer mindestens drei der elf im neuen Wandertagebuch aufgeführten Wege erwandert hat, erhält gegen Vorlage der ausgefüllten Sammelkarte eine kleine Prämie in der Tourist-Information am Luisenplatz. Ein etwas größeres Geschenk gibt es bei Nachweis von sechs oder acht gewanderten Touren.

Die ersten, die sich über ein kleines Geschenk freuen durften, waren Christine und Helge Hurth aus Bendorf. Seit die Familie vergangenes Jahr mit „Buddy“ vierbeinigen Zuwachs bekommen hat, sind sie gemeinsam viel unterwegs. Im Heimbacher Wald entdeckten sie während einer ihrer Spaziergänge ein Schild, das auf das neue Wandertagebuch hinwies. Kurzerhand besuchten sie die Tourist-Information und kauften sich für einen Euro das Wandertagebuch inklusive Sammelkarte. Mit diesem Ansporn liefen sie alle vorgestellten Routen und schraffierten die an den Übersichtsschildern der jeweiligen Wege angebrachten Motive mit ihrer Sammelkarte ab. Gegen Vorlage der ausgefüllten Karte erhielten sie in der Tourist-Information am Luisenplatz eine Anerkennung für ihre Entdeckerlaune.

Julia Kloos-Wieland, die seit Juni das Amt für Stadtmarketing leitet, und ihre Vorgängerin Petra Neuendorf freuen sich, dass das Wandertagebuch so gut angenommen werde. Immer wieder kämen auch Wanderurlauber von außerhalb nach Neuwied, um sich das Heft mit Sammelkarte zu besorgen, berichten sie.

Foto: Sie sind sich einig – es lohnt sich, die schönen Wanderwege in und um Neuwied mit dem Wandertagebuch zu erkunden: (Von links) Petra Neuendorf, ehemalige Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Christine und Helge Ruth mit Hund Buddy, die neue Amtsleiterin Julia Kloos-Wieland und Vanessa Selent von der städtischen Tourist-Information am Luisenplatz. Foto: Stadt Neuwied/Sarah Bodmann