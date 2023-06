Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – AG Bildung des CDU-Kreisverbandes Altenkirchen besuchte die BBS-Betzdorf-Kirchen. – Austausch zum Thema Berufliche Bildung und Fachkräftemangel standen im Vordergrund.

Mitglieder der Arbeitsgruppe Bildung im CDU-Kreisverband Altenkirchen waren zu Gast an der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen. Schulleiter Michael Schimmel gab einen informativen Einblick in den Schulalltag. Derzeit werden 1345 Schülerinnen und Schüler von 71 Lehrkräften in 102 Klassen unterrichtet. In den sieben unterschiedlichen Schulformen können die Schülerinnen und Schüler von der klassischen Berufsreife, dem qualifizierten Sekundarabschluss I über die Fachhochschulreife bis zur Allgemeinen Hochschulreife alle Schulabschlüsse erreichen.

Daneben werden etwa 40 Jugendliche, die weder Schulabschluss noch Ausbildungsverhältnis haben, jedes Jahr im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) auf ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis vorbereitet. Damit ist die BBS Betzdorf-Kirchen eine von 10 Pilotschulen im ganzen Land.

Als Chancengeber bezeichnete er die Höhere Berufsfachschule Informationstechnik. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler in zwei Jahren Vollzeitunterricht zu staatlich geprüften Technischen Assistent für Informationstechnik ausgebildet. „Mit diesem Abschluss gelingt der Einstieg in die innovative Berufsausbildung im Kreis Altenkirchen oder in ein Studium der Informationstechnik“, so Schimmel in seinen Ausführungen und betonte, dass „die IT-Ausbildung für den Kreis Altenkirchen an der BBS Betzdorf-Kirchen stattfindet.“

Daher sei es auch so wichtig gewesen, dass der Landkreis Altenkirchen als Schulträger die Umsetzung des Digital Paktes an den Schulen so zügig und konsequent angegangen sei. „Ohne die erfolgte Digitalisierung der Schule, wäre berufliche Bildung heute um ein Vielfaches schwerer.“

Ein nächstes Schwerpunktthema sei für die Schule Industrie 4.0. Auch hier werde man mit dem Schulträger gemeinsam Möglichkeiten der Finanzierung und Umsetzbarkeit prüfen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Bildung sagten zu, auch diese Thematik mit in die politischen Gremien zu nehmen.

In der Berufsschule werden derzeit 957 Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen qualifiziert. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit 368 Ausbildungsbetrieben, in denen jeweils 38 Ausbildungsberufe der IHK und der HwK vertreten sind.

„Jedes Jahr“, so Schulleiter Schimmel, „qualifiziert die BBS etwa 350 Facharbeiter für den Arbeitsmarkt des Kreises Altenkirchen.“ Eine über 95prozentige Erfolgsquote bei den Kammerabschlussprüfungen sprechen dabei für sich.

Angesprochen auf den zunehmenden Fachkräftemangel, machte er noch mal deutlich, dass man als BBS „den Anspruch habe, jedem Auszubildenden (gewerblich-technisch) des Kreis Altenkirchen einen Schulplatz anbieten zu können.“ Die massiv einbrechenden Zahlen in der Berufsschule erschweren dies natürlich, zumal der Klassenbildungserlass deutlich weniger zu bildende Klassen vorsieht. „Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass zwei Drittel der Ausbildungsberufe und -plätze der Region, den Unternehmen und letztlich den Jugendlichen wohnortnah verloren gehen würden.“

Daher muss eine klare Forderung sein, dass es in den ländlichen Regionen andere Messzahlen braucht als in den Zentren, waren sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe einig. „Das Bildungsangebot der Berufsbildenden Schulen in Betzdorf-Kirchen und Wissen ist enorm wichtig für den Landkreis Altenkirchen“, so das Fazit. Foto: Tobias Gerhardus