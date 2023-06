Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

WISSEN – Circus in Wissen

Auf dem Wissener Altbel, in der Pirzenthaler Straße, ist an nur einem Tag ein regelrechtes Circusdorf entstanden. Auf dem Wiesengelände direkt gegenüber der Realschule Plus hat sich der Circus Jonny Alexis niedergelassen. Die erste Vorstellung in dem geräumigen 4-Masten-Zelt findet schon am Donnerstag, 22. Juni, um 16 Uhr statt. Zur gleichen Uhrzeit lädt man auch am Freitag und Samstag in die Manege. AM Sonntag beginnt der Circus schon um 14 Uhr mit dem Programm. Geboten werden unter anderem Luftakrobatik, Feuerspucken, Kultbalance und Tierdressur. Leander, das jüngste Familienmitglied, entzückt die Gäste als Clown Peppo mit allerlei lustigen Darbietungen.

Auch der Streichelzoo mit Pferden, Ponys, Lamas, Ziegen und Hunden dürfte seine Anhänger finden. Der Circus Jonny Alexis besteht schon in der sechsten Generation und hat für alle Altersstufen etwas zu bieten. Einen besonderen Dank richtet man an Landwirt Stefan Buchen vom nahen Hof Wendlingen. Er stellte das Gelände nach einer entsprechenden Bitte kurzfristig zur Verfügung und beliefert das kleine Familienunternehmen auch mit Wasser.

Schon am Sonntagabend beginnen die Circusleute mit dem Abbau von Zelt und Wagen. Es geht dann nach Rosbach an der Sieg, wo die erste Vorstellung am Freitag, 30. Juni, auf dem Terminplan steht. (bt) Fotos: Bernhard Theis