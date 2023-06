Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

WISSEN – Landtagsabgeordneter Matthias Reuber (CDU) besucht Kindertagesstätten im Wahlkreis II.

Im Zuge seiner Sommertour durch den Wahlkreis und der Woche der Kitas der CDU-Landtagsfraktion besuchte der Abgeordnete Matthias Reuber (CDU) in den letzten Wochen Kindertagesstätten in Roth, Etzbach und Steinebach. Die Anforderungen und Aufgaben in den Kindertagesstätten wachsen stetig, neben Fachkräftemangel stellt nicht zuletzt das neue KiTa-Gesetz das Personal vor eine große Herausforderung. „Ich möchte aus erster Hand erfahren, wie die Umsetzung in den einzelnen Standorten in meinem Wahlkreis gehandhabt wird. Vor zwei Jahren wurde das Gesetz beschlossen, nun ist es Zeit für eine Evaluation. Schwachstellen des Gesetzes müssen klar benannt und verbessert werden.“, so Matthias Reuber.

In Roth und Etzbach wurde der Abgeordnete jeweils von den Kitaleitungen und dem stellvertretenden Büroleiter der VG Hamm/Sieg – Niko Langenbach begleitet in Steinebach vom Ortsbürgermeister Hans-Joachim Greb. Zunächst erfolgte ein Rundgang durch die Einrichtungen, um sich dann im Anschluss in einer Gesprächsrunde über verschiedenste Themen auszutauschen. „Alle Kindertagesstätten haben bei mir einen prima Eindruck hinterlassen. Liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten, aufgeweckte Kinder, die sofort wissen wollten, wer da kommt und wie man heißt, engagiertes Personal und doch wurde im Gespräch schon deutlich, dass der Schuh ganz schön drückt.“, so der Abgeordnete. „Es mangelt an Fachkräften, um jedem Kind eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten – der Betreuungsschlüssel des neuen Gesetzes geht am tatsächlichen Bedarf vorbei und muss angepasst werden. Der bürokratische Aufwand nimmt immer mehr zu, der Betreuungsaufwand der Kinder ist in den letzten Jahren stetig angewachsen, ebenso die Kommunikation zwischen Elternhaus und Einrichtung, da ist die Zeit mit den Kindern oft zu knapp bemessen. Hier muss dringend nachgebessert werden.“

In den Wochen der Kitas haben alle CDU-Landtagsabgeordneten verschiedene Kindertagesstätten besucht und in Gesprächen mit Erzieherinnen, Trägern und Eltern viele Eindrücke gewinnen können. Darüber hinaus gab es eine Diskussionsrunde mit über 100 Erzieherinnen aus dem ganzen Land, die von ihren Erfahrungen berichtet haben. Die Erkenntnisse sollen in den kommenden Monaten zusammengetragen werden. Neben dem dringend notwendigen Änderungsbedarf des Gesetzes, der auch bei den Besuchen seiner Kolleginnen und Kollegen immer wieder genannt wurde, steht für Reuber nach seinen Besuchen in den Kindertagesstätten fest, dass die Erzieherinnen hervorragende Arbeit leisten und seitens des Landes eine höhere Wertschätzung verdienen.