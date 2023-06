Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Informationsveranstaltung „Runter mit dem Energieverbrauch – so gelingt es“ am 11. Juli um 18 Uhr in Altenkirchen

Derzeit machen sich viele Bürgerinnen und Bürger über die Senkung der Energiekosten Gedanken. Am Dienstag, 11. Juli, informiert ein Energieberater der Verbraucherzentrale in einem Vortrag über Maßnahmen um Energie zu Sparen. Die meisten Wohngebäude werden mit fossilen Brennstoffen beheizt. Die Gaskrise, steigende Energiekosten und Sorgen hinsichtlich Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen belasten viele Menschen. Wer Gas, Strom und Heizöl einspart, leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und zum Klimaschutz.

In einem Vortrag informiert der Energieberater der Verbraucherzentrale, Dipl. Ing. Joachim Weid, über Maßnahmen, die wenig kosten, und über einfache Verhaltensänderungen, mit denen sich der Energieverbrauch und die Kosten senken lassen. Außerdem gibt er Tipps, wie jede und jeder sofort Energie einsparen kann. Der Experte zeigt die wichtigsten Ansatzpunkte auf und erläutert kleinere Dämmmaßnahmen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können.

Der Vortrag findet am Dienstag, den 11. Juli, von 18 bis 19:30 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13 in Altenkirchen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich telefonisch unter (02681) 85-186 oder per E-Mail unter julia.stahl@vg-ak-ff.de anmelden. Anmeldeschluss ist der 06. Juli 2023.