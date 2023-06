Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – WIR zusammen – F. W. Raiffeisen – Das Kunstforum Westerwald e.V. zeigt eine Ausstellung vom 30. Juni bis zum 04. August 2023 im KulturHaus Hamm Sieg – Kunstschaffende wagen eine künstlerische Annäherung an Leben, Werk und Wirkung des Genossenschaftsgründers F. W. Raiffeisen.

„WIR zusammen – F. W. Raiffeisen“ ist der Titel der Ausstellung, die im KulturHaus Hamm Sieg vom 30. Juni bis zum 04. August 2023 zu sehen ist. Das Kunstforum Westerwald e.V. besteht seit 1992 in Selbstorganisation und in Selbstverantwortung. Für diese Ausstellung arbeiteten Kunstschaffende aus den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, im Bewusstsein der Krisen unserer Zeit, zur Idee der Genossenschaft.

„WIR zusammen“ ist mehr als der Titel dieser Ausstellung, in der 16 Künstler unterschiedlicher Kunstrichtungen, Skulpteuren und bildnerische Arbeiten präsentieren. Die kreativen Köpfe im Kunstforum Westerwald e.V. sind sich sicher: “F.W. Raiffeisen wäre für unser Sozialsystem zu begeistern, aber er wäre zutiefst entsetzt vom emotionalen Zustand im Gemeinwesen und angesichts der Zerstörung von Natur. Er wäre auch heute aktiv.“

„WIR zusammen“ spielt bleibend eine zentrale Rolle. Für die Einladung am Geburtsort und am Vorabend der „Raiffeisenwoche“ die Eröffnung der Ausstellung zu feiern, gilt der Dank dem Ortbürgermeister Bernd Niederhausen. Als Gastgeber wird er ein Grußwort sprechen in einem so wunderbaren Veranstaltungsgebäude seiner Gemeinde.

Jörg Brück singt zur Gitarre die musikalische Annäherung an den Titel der Ausstellung und sammelt Spenden für Kinder-Hilfsprojekte in Rheinland-Pfalz“. Seine öffentlichen Auftritte stehen im laufenden Jahr alle im Dienst der „Herzenssache“.

Mit Vorfreude und Spannung erwarten die Mitglieder des Kunstforum Westerwald e.V. den Beitrag der Laudatorin, Julie Georgis. Sie ist eine der Raiffeisenbotschafter, die Zugänge zur Genossenschaftsidee öffnen und dieses Weltkulturerbe weitertragen. Julie Georgis hat mit unterschiedlichsten Gruppen und zu verschiedenen Anlässen an den Wirkstätten von F.W. Raiffeisen

erlebt, was Menschen heute aus dieser Geschichte annehmen und schätzen.

„WIR zusammen“ gestalten unsere Zeit durch Verhalten, Handlungen und Engagement.

Kreative Arbeit sucht den Austausch. Einerseits im Zusammenschluss von 30 Künstlerinnen und Künstlern im Kunstforum Westerwald e.V. und andererseits durch Begegnung und Gespräche bei Ausstellungen im öffentlichen Raum.

Es sind an einem Wochenende im Juli zwei Begleitveranstaltungen im Rahmen der Ausstellung geplant. Am Freitag, 21. Juni 2023 um 19:00 Uhr wird eine Energiegenossenschaft im Westerwald zur Information und Aussprache eingeladen. Am Samstag, 22. Juli 2023 findet in Kooperation mit dem LandFrauenverband „frischer Wind“ e.V. um 16:00 Uhr eine Lesung statt.