20. Juni 2023

WESTERWALD – So werden Fachkräfte von morgen in unserer Region Westerwald fündig – Ausbildungsfibel: Dritte Auflage der „Westerwälder Naturtalente“ wird an allen Schulen verteilt – über 150 heimische Unternehmen präsentieren sich

Es ist eine klassische Win-Win-Situation: Wenn junge Menschen nach dem Schulabschluss in der Heimat einen tollen Ausbildungsplatz finden, profitieren beide Seiten. Der Vorteil, den der Westerwald dabei hat: Die Grundvoraussetzungen sind reichlich erfüllt. Junge Menschen gibt es genauso zahlreich wie starke Unternehmen. Die Regionalinitiative „Wir Westerwälder“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, sie noch besser zusammenzubringen. Und so wird jetzt gemeinsam mit den drei Landkreisen Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis sowie der Marketingagentur ATTENTIO die dritte Auflage der „Westerwälder Naturtalente“ herausgebracht.

Die Ausbildungsfibel, in der sich über 150 heimische Unternehmen vorstellen, wurde in der dritten Juniwoche an alle Schüler ab Jahrgangsstufe 9 in den drei Landkreisen verteilt. Weit über 200 Ausbildungsmöglichkeiten werden den Fachkräften von morgen präsentiert. „Ob im sozialen Bereich, im Handwerk oder in der Industrie – das Angebot in den drei Regionen ist riesig und ermöglicht eine individuelle Entfaltung für jeden Einzelnen“, freuen sich die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (AK), Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW).

Um frühzeitig in der Berufsorientierungsphase anzusetzen, binden die Lehrer und Berufskoordinatoren das Buch aktiv im Unterricht mit ein. „Mit der Ausbildungsfibel haben wir eine direkte Schnittschnelle zwischen den regional ansässigen Unternehmen und unseren Nachwuchskräften gefunden. Der große Zuspruch von Schülern, Schulen und Unternehmen zeigt uns, dass wir mit den Westerwälder Naturtalenten für die nächsten Jahre die ideale Plattform für Karriere und Ausbildungsmöglichkeiten im Westerwald gefunden und etabliert haben“, zeigt Sandra Köster, Vorständin Wir Westerwälder, auf.

Zusätzlich zur gedruckten Fibel und der Online-Unternehmensdatenbank www.westerwaelder-naturtalente.de gibt es Beiträge auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der „Westerwälder Naturtalente“. Auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube werden die Unternehmen und ihre Berufsfelder den Nachwuchskräften mit unterhaltsamen und fachlichen Videos nähergebracht.

Zu den Projektpartnern der „Westerwälder Naturtalente“ zählen in diesem Jahr die Sparkasse Neuwied, die Sparkasse Westerwald-Sieg sowie die Schütz GmbH & Co. KGaA aus Selters. „Aus der Region für die Region“ lautete die Devise zum Projektstart, zu dem die Landräte seinerzeit in die Sparkassen-Filiale Dierdorf einluden. „Naturtalente – ein Wort mit tiefer Bedeutung! Für uns ist die Ausbildung junger Menschen eine Herzensangelegenheit. Wir sehen es als eine Verpflichtung, dem Fachkräftemangel mit eiserner Kraft entgegenzuwirken. Mithilfe der Westerwälder Naturtalente fördern wir gemeinsam die Talente von morgen“, so Sven Becker, Teamleiter für Aus- und Weiterbildung der Schütz GmbH & Co. KGaA.

Interessierte Unternehmen können jederzeit zusteigen über www.westerwaelder-naturtalente.de/unternehmen. In der gedruckten Ausgabe erscheinen sie dann im Sommer 2024. Mehr Informationen unter www.westerwaelder-naturtalente.de. Auskunft rund um die Westerwälder Naturtalente gibt außerdem Anke Hüsch, Projektbeauftragte bei ATTENTIO: Telefon 02662 / 948007-30, E-Mail: a.huesch@attentio.de.

Foto: Präsentieren gemeinsam die Ausbildungsfibel für das Ausbildungsjahr 2024 (v.l.)

Anke Hüsch (Projektleiterin ATTENTIO, Hachenburg), Jürgen Marx (Leiter HR Schütz-Group), Dr. Hermann-Josef Richard (Sparkasse Neuwied), Dr. Peter Enders (Landrat Kreis Altenkirchen), Sandra Köster (Wir Westerwälder), Lars Kober (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Katharina Schlag (Geschäftsführerin WFG Westerwaldkreis), Patrick Schumacher (Geschäftsführer ATTENTIO, Hachenburg), Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied), Sven Becker (Teamleiter Aus- und Weiterbildung Schütz Group), Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis), Dr. Andreas Reingen (Sparkasse Westerwald Sieg), Harald Schmillen (Geschäftsführer WFG Kreis Neuwied). Foto: Luisa Jungheim ( ATTENTIO, Hachenburg)