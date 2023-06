Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrenamtsland Rheinland-Pfalz lobt Ideenwettbewerb 4.0 aus – Jetzt sich auch aus dem AK – Land bewerben

Bereits zum siebten Mal schreibt das Ehrenamtsland den Ideenwettbewerb 4.0 aus. Bei dem Ideenwettbewerb geht es darum, wie die Chancen der Digitalisierung für die Zivilgesellschaft in Rheinland-Pfalz genutzt werden können und Innovation von neuen digitalen Möglichkeiten im Ehrenamt zu fördern. Gesucht werden Organisationen, Projekte oder Initiativen, die ehrenamtlich getragen sind und digital, oder mit digitaler Unterstützung neue Wege beschreiten. „Mitmachen lohnt sich“ ermuntert die heimische Abgeordnete die Ehrenamtlichen aus dem AK-Land. „Bis zu zehn Projekte werden mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro prämiert.“ Angesprochen sind sämtliche Bereiche des ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements. Organisationen können sich mit ihren Projekten über das Ehrenamtsportal der Landesregierung mit dem dort hinterlegten Bewerbungsformular: https://s.rlp.de/Bewerbung-Ideenwettbewerb online bewerben. Zur Orientierung findet man unter über Link https://s.rlp.de/IdeenwettbewerbBeispiele-guter-Praxis die prämierten Projekte des vergangenen Jahres. „Gerade die Menschen im Kreis Altenkirchen begeistern mich immer wieder mit ihrem ehrenamtlichen Engagement, so dass ich mir sicher bin, dass auch hiergroßes Potenzial für den Ideenwettbewerb vorhanden ist und sich mögliche Preisträger finden lassen“, ist sich Sabine Bätzing-Lichtenthäler sicher.

Bewerbungen können bis zum 10. September 2023 eingereicht werden. Die Preisverleihung wird durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Rahmen einer Feierstunde am 20. Januar 2024 in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz in Mainz stattfinden.