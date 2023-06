Veröffentlicht am 20. Juni 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Stadtteilgespräch: Nachhaltiger leben – aber wie?

Regrowing, Upcycling und Müllvermeidung lauten einige der Zauberwörter beim Thema Nachhaltigkeit. Um unsere Umwelt zu entlasten und möglichst ressourcenschonend zu leben, gibt es zahlreiche Maßnahmen. Viele lassen sich in die tägliche Routine integrieren. „Nachhaltigkeit im Alltag“ lautet daher das Thema beim nächsten Stadtteilgespräch am Dienstag, 4. Juli, um 18 Uhr im Stadtteiltreff am Rheintalweg 14. Auch kleinere Do-it-yourself-Projekte machen Spaß und leisten einen Beitrag. Meike und Andreas Barth von ReThink e.V. erläutern im Workshop verschiedene Ansätze und stellen Tipps und Tricks vor.

Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung wird jedoch bis Montag, 3. Juli, gebeten. Anmeldung und weitere Infos im Stadtteilbüro, Tel. 02631 863-070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de. Die Reihe „Stadtteilgespräche“ versteht sich als Informationsveranstaltung von Bürgern für Bürger aus der Südöstlichen Innenstadt und greift Alltagsthemen auf. Veranstalter der Reihe sind ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger mit dem Quartiermanagement der Sozialen Stadt Neuwied.