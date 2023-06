Veröffentlicht am 19. Juni 2023 von wwa

ELKENROTH – Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen

Samstagnachmittag, 17. Juni 2023 beabsichtigten Beamte der Polizei Betzdorf um 17:30 Uhr in der Straße „Im Elbbachtal“ in Elkenroth einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, da an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer des Rollers missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen. Die Verfolgung musste schließlich abgebrochen werden. Kurz danach kam den Beamten der Fahrer jedoch zu Fuß entgegen. Es handelte sich um einen 19-jährigen Mann aus der VG Herdorf-Daaden. Der Rollerschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere konnten bei ihm gefunden werden. Den nicht zugelassenen Roller hatte er zuvor versteckt abgestellt. Der junge Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen nun diverse Strafanzeigen zu. Quelle: Polizei