Veröffentlicht am 19. Juni 2023 von wwa

BRACHBACH – Fahrzeugbrand in einer Garage

Sonntag, 18. Juni 2023 wurde der Polizei Betzdorf um kurz nach Mitternacht ein Fahrzeugbrand in Brachbach gemeldet. Es stellte sich vor Ort heraus, dass ein 55-jähriger Mann an seinem, im Hof vor der Garage geparkten PKW Schweißarbeiten durchgeführt hatte, die zum Fahrzeugbrand geführt haben dürften. Durch den in Vollbrand stehenden PKW wurden noch drei weitere in unmittelbarer Nähe geparkte PKW sowie das Wohnhaus des Mannes beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude sowie den insgesamt vier PKWs wird von der Polizei auf circa 40.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei