Veröffentlicht am 19. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unfall in der Fußgängerzone in Altenkirchen zwischen Radfahrer und Fußgänger

Freitagabend, 16. Juni 2023 ereignete sich in der Fußgängerzone in Altenkirchen ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer befuhr die Fußgängerzone abschüssig in Fahrtrichtung Quengelstraße und hielt hierbei die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit nicht ein. Es kam zu einem Unfall mit einem in der Fußgängerzone spielenden Kind, das leicht Verletzt wurde.