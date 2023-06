Veröffentlicht am 19. Juni 2023 von wwa

BIRNBACH – Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol in Birnbach und Altenkirchen

Sonntagabend, 18. Juni 2023 erhielt die Polizei Altenkirchen eine Mitteilung über einen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stehenden Fahrer eines Quads, der an einer Tankstelle in Birnbach die Absicht hatte, sein Fahrzeug zu tanken. Dieser Versuch schlug fehl. Bei einer anschließenden Fahndung konnte das Quad an einer Tankstelle in Altenkirchen festgestellt werden, der Fahrer versuchte erneut zu tanken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte eine nicht unerhebliche Alkoholisierung. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorzeigen. Quelle: Polizei